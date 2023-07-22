Şeftaliyi 1 gece buzluğa koyun, ertesi gün bunu yapın! Şeflerin yeni gözdesi... Son günlerin viral tarifleri arasında "dondurulmuş şeftali" geliyor. Şeftaliyi bir gece buzlukta bekleterek yapılan ara öğün, tüketenlerin içini serinletiyor.

Sosyal medyada birçok yemek tarifi zaman zaman viral hale geliyor.

Son olarak ise yazın sevilen meyvesi şeftali ile yapılan tarif oldu.

Tepeden tırnağa vücuda faydalar sağlayan şeftali, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yaz aylarında sıkça tüketiliyor.

Dondurulmuş şeftali tatlısı

Şeftaliyi 1 gece buzlukta bekleten ünlü şefler, ardından rendeleyerek yoğurtla buluşturdu. Hem göze hem damağa hitap eden buz gibi şeftali tatlısı, iç ferahlatıyor.

Tek yapmanız gereken şeftaliyi yıkayıp, 1 gece dondurmak. Ardından çırpılmış yoğurtla buluşturmak.