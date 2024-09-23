Şehit polis Şeyda Yılmaz kimdir? Şeyda Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Türkiye’nin gündemine oturan kahraman polis Şeyda Yılmaz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şehit Şeyda Yılmaz kimdir, neden öldürüldü? Detaylar haberimizde…

Haber Merkezi

Tüm Türkiye Şehit düşen kahraman polis Şeyda Yılmaz’ı konuşuyor.

İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı soruşturması sırasında meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz, hayatını kaybetti.

19 yaşındaki zanlının daha önce 26 suçtan sabıkası olduğu öğrenilirken, Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bir tören düzenlendi.

Görevini icra ederken şehit düşen Yılmaz, memleketi Sivas’a uğurlandı. Bu olay, Türkiye'nin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Peki, Şehit Polis Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı?

ŞEHİT ŞEYDA YILMAZ KİMDİR?

1997 yılında Sivas’ta doğan polis memuru Şeyda Yılmaz, emniyet teşkilatına 2023 Aralık ayında katılmıştı.

Ankara Polis Meslek Yüksekokulu mezunu olan Yılmaz, ilk görev yeri olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde çalıştı.

Eş durumundan İstanbul’a tayin olduktan sonra Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği’nde görev almaya başlamıştı.

ŞEYDA YILMAZ OLAYI NEDİR?

İstanbul Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, karakol bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada kaçmaya çalıştı.

26 suç kaydı bulunan zanlının peşine polis memurları Kürşat Hakkı Sarıtepe ve Şeyda Yılmaz düştü.

Yakalandığında arbede çıkması sonucu, şüpheli polisin silahını alarak çevreye ateş açtı.

Bu sırada başından vurulan 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz, hemen Ümraniye Hisar Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.