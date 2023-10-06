Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şenol Güneş'in kariyeri.. Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi sona erdi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa kararı aldı. İstifa haberlerinin ardından Şenol Güneş hakkında aramalar hız kazandı.

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2023/2024 sezonuna iyi başlayamayan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Beşiktaş son olarak dün oynadığı Konferans Ligi maçında sahasında Lugano'ya 3-2 yenilerek taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

Siyah-beyazlıların 2-0 öne geçtiği maçta son 10 dakikada yediği goller ile Lugano'ya 3-2 mağlup olmasının ardından istifa tezahüratları yapıldı.

Maçın ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanarak uzun bir görüşme yaptı. Yapılan toplantıda Şenol Güneş'in istifasını yönetime sunduğu iddia edilmişti.

Şenol Güneş bu sabah gerçekleşen idmana çıkmayarak görevinden resmen ayrıldı.

Şenol Güneş'in istifasının ardından Beşiktaş yönetimi Olağanüstü Kongre kararı aldı.

İstifa haberlerinin ardından Şenol Güneş hakkında aramalar hız kazandı. Şenol Güneş'in merak edilen kariyerini sizler için derledik.

İşte Şenol Güneş'in merak edilenleri..

Şenol Güneş kimdir?

1 Haziran 1952 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Şenol Güneş futbola Erdoğduspor altyapısında başladı. Şenol Güneş profesyonel olarak sadece Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor forması giydi.

1969-1972 yılları arasında Akçaabat Sebatspor forması giyen Şenol Güneş buradan Trabzonspor’a transfer oldu.

Trabzonspor’da 15 sene kalecilik yapan Şenol Güneş 1974 yılında 2. Lig’de şampiyon olarak ilk kez 1. Lig’e yükselen takımda yer almıştır. Şenol Güneş 1975 ve 1984 yılları arasında altı kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şenol Güneş 1978-1979 sezonunda 1110 dakika gol yemeyerek Türkiye rekoru kırmıştır.

1987 yılında futbolu bırakan Şenol Güneş 1988 yılından bu yana teknik direktör olarak görev alıyor. Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde ilk olarak Trabzonspor’u çalıştırdı.

Şenol Güneş’in teknik direktörlük kariyeri şu şekilde;

1986 - Trabzonspor

1988/1989 - Trabzonspor

1989/1990 - Boluspor

1990/1992 - Boluspor

1992/1993 - İstanbulspor

1993/1997 - Trabzonspor

1997/1998 - Antalyaspor

1998/1999 - Sakaryaspor

2000/2004 - Türkiye

2005 - Trabzonspor

2007/2009 - Seoul

2009/2013 - Trabzonspor

2014/2015 - Bursaspor

2015/2019 - Beşiktaş

2019/2021 - Türkiye

2022/2023 - Beşiktaş

Şenol Güneş A milli futbol takımın başında bulunduğu dönemde büyük başarılar elde etti.

Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği dünya üçüncülüğü ile çok büyük bir başarıya imza attı.

Şenol Güneş bu başarı sonrası UEFA tarafından 2002 senesinin en iyi teknik direktörü seçildi.

Başarılı teknik adam ikinci kez göreve geldiği Beşiktaş'taki görevinden 6 Ekim 2023 tarihinde istifa etti.