Serdal Adalı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Serdal Adalı kimdir? İşte merak edilenleri..

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Beşiktaş'ın, 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılıyor.

Sabah erken saatlerde başlayan olağanüstü seçimli genel kurulunda Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarışıyor.

Beşiktaş'ın başkan adaylarından olan Serdal Adalı hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Serdal Adalı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Serdal Adalı'nın merak edilen hayatı..

Serdal Adalı Kimdir?

1964 yılında Adana'da doğan Serdal Adalı, 1984 yılında iş hayatına atıldı.

Babasının rahatsızlığı sebebiyle California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Serdal Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

Serdal Adalı inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.

Serdal Adalı, 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu.

Adalı, Beşiktaş kulübünde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev almıştır. Ekim 2019 yılında Fikret Orman'ın istifasından sonra Beşiktaş başkanlık yarışına aday oldu fakat Ahmet Nur Çebi'nin ardından 2. oldu.

Serdal Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.