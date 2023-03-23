Sevdanın görselliğe dönüşmesi: Tac Mahal efsanesi Hindistan'ın Agra kentinden bulunan Tac Mahal, güzelliği ile dikkati çekiyor. Mimari yapısıyla göz dolduran Tac Mahal, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor. Bir sevdadan doğan Tac Mahal'ın hikayesi ise herkesi derinden etkiliyor.

Görkemli yapısı ile herkesi etkileyen Tac Mahal'ın yine herkesi etkileyen de bir hikayesi var.

Türk - İslam mimarisinin en etkileyici yapıları arasında gösterilen Tac Mahal, 1631-1654 yılları arasında inşa edildi.

O dönem Babur İmparatorluğu'nun beşinci hükümdarı olan Şah Cihan tarafından inşa ettirildi.

Şah Cihan, genç yaşta ölen eşi Ercümend Bânû Begüm için imparatorluğun başkenti olan Agra'da Tac Mahal'i yaptırdı ve ölümsüz eserler arasına girmesine neden oldu.

Mümtaz Mahal'in ve 1666'da ölen imparator Şah Cihan'ın mezarlarını barındıran bu eser, Şah Cihan ile eşi Ercümend Bânû Begüm arasındaki sevginin de sembolü olarak görülüyor.

Herkesin dilden dile dolaştırdığı efsanenin detaylarına bakacak olursak; Şah Cihan'ın tahta çıkması üzerine Mümtaz Mahal adını alan Ercümend Banu, on dördüncü çocuğunu doğururken hayatını kaybetti.

Şah Cihan'ın eşine çok düşkün olduğu ve ona devlet işlerinde bile güvendiği biliniyor.

Öyle ki Şah Cihan'ın eşini seferlere götürdüğü de biliniyor. Şah Cihan'ın eşi öldükten sonra hayata küstüğü ve 1 yıl sonra yeniden görevine döndüğü kayıtlarda geçen bilgiler arasında yer alıyor.

Şah Cihan, çok sevdiği eşinin hatırasını yaşatmak için anıt mezar yaptırmaya karar verdi.

Mimari açıdan muhteşem bir görüntüye sahip olan Tac Mahal; cami, konuk evi ve anıtsal girişten oluşan bir bütünlüğe sahip.

Ayrıca türbenin inşasında Osmanlı'dan gelen sanatkarlarında yer aldığı biliniyor.

Bunun dışında yine İran, Suriye ve Hint ustalar türbenin yapımında görev aldı.

Şah Cihan bununla kalmadı. Türbenin muazzam olması için; Bağdat'tan hattat, Buhara'dan kakma ustası, İstanbul'dan kubbe ustası, Semerkand'dan minare yapımcısı, Kandahar'dan taş ustası, Şiraz'dan çizim ustası getirtti.

Dünyanın birçok farklı noktasından gelen ustalar, türbenin yapımında ince mavi damarları olan beyaz mermerler kullandı.

Aynı mermerden yapılan ve yerden yüksekliği 82 metre olan kubbe, Mimar İsmail Efendi tarafından yapıldı.

İnşaatında çok sayıda ustanın da yanı sıra, günde 20 bin işçinin çalıştığı tahmin edilen Tac Mahal'in yüz binlerce akik, sedef ve firuze gömülü olan duvarlarında ayrıca 42 zümrüt, 142 yakut, 625 pırlanta ve 50 adet çok iri inci bulunuyor.