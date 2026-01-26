Sevgililer Günü ne zaman? 14 Şubat hangi güne denk geliyor?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat’ta dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kutlanan, sevgi ve romantizmin simgesi haline gelmiş özel günlerin başında geliyor.

Farklı kültürlerde çeşitli ritüeller ve kutlama biçimleriyle yaşatılan bu günün kökeni ise yüzyıllar öncesine dayanıyor.

Sevgililer Günü’nün nasıl ortaya çıktığı, neden 14 Şubat’ta kutlandığı ve zaman içinde nasıl küresel bir geleneğe dönüştüğü her yıl bu dönemde yeniden merak konusu oluyor.

Tarihi kaynaklara göre, Sevgililer Günü’nün bugünkü tarihte kutlanmasına dair en bilinen dayanaklardan biri Ortaçağ’da ortaya çıkan bir inanışa dayanıyor.

Bu inanışa göre kuşların 14 Şubat’ta eşlerini seçtiğine inanılması, günün romantik bir anlam kazanmasında önemli rol oynadı. Zamanla bu inanç, insanlar arasında aşk ve bağlılıkla özdeşleştirilen bir geleneğe dönüştü.

Peki, bu önemli tarih bu yıl hangi günde denk geliyor?

14 ŞUBAT HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Takvimlere göre Sevgililer Günü, bu yıl cumartesi günü kutlanacak.

Kökeni Roma Katolik Kilisesi’ne dayanan Sevgililer Günü’nün ortaya çıkışı, Valentine adlı bir din adamının adına ilan edilen bayram gününe uzanıyor. Bu nedenle gün, bazı ülkelerde ve toplumlarda “Aziz Valentin Günü” olarak da anılıyor. Zamanla Valentine ismi, Batı kültürlerinde sevilen kişi ya da sevgili anlamında kullanılmaya başlanarak günün romantik kimliğini pekiştirdi.

Günümüzde Sevgililer Günü, dünyanın pek çok ülkesinde sevgiyi ifade etmenin sembolü haline geldi.