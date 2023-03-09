UEFA AVRUPA LİGİ! Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kadrosu.. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Peki, Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Sarı lacivertli taraftarlar Sevilla ile oynanacak maçı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Jorge Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başaran Fenerbahçe, Sevilla'yı eleyerek yoluna devam etmek istiyor. Dev maç öncesi Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor; Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King. Temsilcimiz Fenerbahçe 2008 yılında, Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe İspanya'ya gitti. İşte Sevilla ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı maçın yayınlanacağı o kanal.. Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Seville ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç EXXEN ekranlarında yayınlanacak. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak.