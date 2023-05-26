Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga La Liga 37. haftasında Sevilla, Real Madrid'i ağırlayacak. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala maçın detayları da belli oldu. Peki Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta Sevilla, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu'da gerçekleşen ilk karşılaşmada Real Madrid, Sevilla'yı 3-1 mağlup etmişti. Sevilla, La Liga’da bu sezon çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgi alarak topladığı 49 puanla 10. sırada yer alıyor. Real Madrid ise, ligde bu sezon çıktığı 36 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak topladığı 74 puanla 2. sırada yer alıyor. İspanya Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman? Sevilla - Real Madrid maçı 27 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Rekik, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Suso, Torres, Gomez; Mir. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius.