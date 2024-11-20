Sevmeyen erkek nasıl anlaşılır? Sevgisiz erkeğin 10 davranışı

Yağmur Dinç

İlişkide daha çok seven taraf siz iseniz, karşınızdaki erkek sevgisiz gelebilir.

Ancak, ciddi anlamda şüpheleriniz varsa davranışlara göz atmak gerekebilir.

Bu noktada kadınların en sık sorduğu sorular, "Sevmeyen erkek nasıl anlaşılır", "Sevmeyen erkek ne yapar", "Sevgisiz erkek davranışları" gibi başlıklar oluyor.

Peki, bir erkeğin sevmediği nasıl anlaşılır? İşte bunu kanıtlayan davranışlar...

SEVMEYEN ERKEĞİN 10 DAVRANIŞI

İlgi Eksikliği: Sevmediği birine karşı ilgisiz olabilir. Sizinle geçirdiği zamanlarda sık sık dikkati dağılır veya sohbete katılımı zayıf olabilir.

Mesafe: Fiziksel ve duygusal olarak mesafeli olabilir. Sizinle daha az vakit geçirir, sohbet etmekten kaçınabilir veya sıcaklık göstermez.

İletişimde Soğukluk: Mesajlara geç cevap verme, kısa ve anlamlı olmayan yanıtlar verme gibi davranışlar, duygusal bir bağ kurmaya isteksizliğin göstergesi olabilir.

Plan Yapmaktan Kaçınma: Birlikte planlar yapmaktan veya gelecekle ilgili bir şeyler konuşmaktan kaçınabilir. Gelecek planlarında sizi dahil etmeme eğiliminde olabilir.

Başka Aktivitelere Yönelme: Sizinle vakit geçirmek yerine, daha çok arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, kendi hobilerine veya işlerine yönelmeyi tercih edebilir.

Beden Dili: Beden dili genellikle duyguların bir yansımasıdır. Sevmediği bir erkek, göz teması kurmaktan kaçınabilir, vücut duruşu geri çekilmiş olabilir veya konuşmalarında soğuk bir tutum sergileyebilir.

Kişisel Sınırlar: Sizi kendi kişisel alanına davet etmez, özel yaşamıyla ilgili fazla bilgi vermez veya sınırlarına saygı gösterir.

Eleştirici ve Olumsuz Yorumlar: Sürekli eleştiren veya küçümseyen bir tutum sergileyebilir, olumlu şeyler söylemek yerine olumsuz eleştirilerde bulunabilir.

İlgisizlik ve Unutkanlık: Sizinle ilgili önemli şeyleri unutabilir veya önemsemediği belli olabilir. Örneğin, sizinle ilgili özel günleri (doğum günü, önemli tarihleri) hatırlamamak gibi.

Duygusal Bağ Kurmaktan Kaçınma: Birlikte zaman geçirirken duygusal bir bağ kurmaktan kaçınabilir. Kendi iç dünyasına kapanabilir veya sizinle daha yüzeysel ilişkiler kurmaya eğilimli olabilir.