Şevval ayı 2023: Şevval orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 6 gün oruç tutmanın sevabı Ramazan ayının akabinde Şevval ayı idrak edilmektedir. Şevval ayında 6 gün orucu olarak da bilinen Şevval orucu tutulmaktadır. Orucun sevabını almak isteyenler, 2023 Şevval ayı tarihi ve gününü merak ediyor. Peki, Şevval ayı ne zaman? Şevval orucu kaç gün tutulur? 6 gün orucu başladı mı? İşte detaylar...

İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurladı. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, akabinde Şevval ayı için hazırlığa başladı.

Şevval ayı, 6 gün orucunun tutulduğu Ramazan'ın hemen akabinde gelen aydır; Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte başlar.

''6 gün orucu'' olarak da bilinen Şevval orucu, sünnet kabul edilir. Şevval ayında altı gün oruç tutan kişilerin, tüm yılı oruçlu geçirmiş kadar sevap kazandığına inanılır. Bu sevaptan faydalanmak isteyenler 2023 Şevval ayı tarihini araştırıyor.

Peki, Şevval orucu ne zaman, kaç gün? İşte detaylar...

Şevval ayı ne zaman 2023?

2023 yılında Şevval ayı 21 Nisan 2023 tarihinde başlayıp 20 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak.

Şevval orucu kaç gün?

Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir, şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.

Şevval orucu sevabı

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur.