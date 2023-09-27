Seyircilerin favorisiydi! MasterChef’te bakın hangi yarışmacılar potaya girdi Masterchef All Star’da yeni dönem başladı. Yarışmaya dahil olan eski şampiyonlar arasında rekabet kızıştı. Öte yandan haftanın ilk eleme adayları belli oldu. İşte potaya giren isimler…

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star, dün akşam heyecan dolu anlar yaşattı.

Bu hafta kırmızı ve mavi takım, haftanın ilk yarışında nefesleri kesen bir mücadeleye girişti. Mavi takımın kaptanlığını Tahsin üstlenirken, kırmızı takımın kaptanlığını ise Eren üstlendi.

Şampiyonların katılımıyla zorlu ve rekabet dolu bir yarışma ortaya çıktı.

Dokunulmazlığı kazanan kırmızılar!

İlk dokunulmazlık oyununun kazananı açık ara farkla kırmızı takım oldu. Mavi takım ise kendi aralarında bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

Bireysel dokunulmazlığın sahibi takım kaptanı Tahsin oldu. Öte yandan yarışmanın favorileri olarak belirtilen iki yarışmacı eleme adayı seçildi.

Masterchef All Star’da eleme potasına hangi yarışmacılar girdi?

Haftanın ilk eleme adayı, dokunulmazlık sahibi Tahsin’in seçimiyle Tanya oldu. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Barış oldu.