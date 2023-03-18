Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı kaç kilo mermi taşımıştı? Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünün kutlandığı bugün, şehitlerimiz ve kahramanlarımız da anılmaya devam ediyor. Seyit Ali Çabuk yani nam-ı diğer Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren kahramanlardan biri olarak bilinmekte. Peki Seyit Onbaşı kimdir, nereli ve kaç kilo mermi taşımıştı?

Koca Seyit veya bilinen ismiyle Seyit Onbaşı'nın hayatı merak ediliyor. Bu kahraman isim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini değiştiren olaylardan Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında en önemli rollerden birisini oynamıştır. Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda 275 kiloluk top mermisini tek başına kaldırarak namluya yerleştirdiği bilinmektedir.

Seyit Onbaşı kimdir?

Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü ile birlikte anılan Seyit Ali Çabuk (Seyit Onbaşı) 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde doğmuştur. Oldukça yoksul ve topraksız bir köylünün çocuğu olan Seyit, 1909 senesinde yirmi yaşında askere alınmıştır. 1912 senesinde Balkan Savaşı başladığında Seyit, o zaman üç senelik askerdir ve bu savaşa katılır. 1914'de Birinci Cihan Harbi patladığında Seyit, terhis edilmez. Bu defa topçu eri olarak Çanakkale'ye gönderilir. İri yarı görüntüsüyle çok güçlü olan Koca Seyit, bu bölgede Rumeli yakasında ki Kilitbahir'in 28'lik Rumeli Bataryasında topçu eri olarak görev yapar.

18 Mart 1915'te, İngilizler'in zırhlısı Çanakkale Boğazı'nı zorlamaya başlamıştı. Müttefik filosundan bazı gemiler kendilerini son dakikalarda fazlasıyla taciz eden Rumeli Mecidiyesi'ni durdurabilmek için çok şiddetli bir ateş altına almışlardı.

Seyit, denize doğru bakmaya başladı ve düşman gemileri karaya iyice sokulmuş taretlerinden alev ve duman yükselttiğini gördü. Seyit önce gemilere, sonra topa ve nihayet yerde duran 215 okkalık (yani yaklaşık 275 kilo olan) mermiye baktı.

Mermiyi sırtına vuran ve sendeleyerek topa doğru yürüyen Seyit Onbaşı, merdiven basamaklarına ayağını attı ve güç halle mermiyi namluya sürüp kamasına kapadı. Sonrasında namluyu geriye doğru çeviren kahraman isim, mesafeyi bildiği gibi ayarladı. Ardından besmele çekti ve ateş aldı.

Seyit Onbaşı nasıl öldü?

Vazifesini hakkıyla yapan ve savaşın ardından köyüne dönen Seyit Onbaşı, bir müddet geçimini temin etmek amacıyla odun kesti ve sattı. Sonrasında Havran'da bir zeytin fabrikasında hamallık yapmaya başladı. Bu esnada üşüten ve vereme yakalanan isim, verem sebebiyle hayatını kaybetti.