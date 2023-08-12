Sezonun ilk derbisi! Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'in ilk haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ligin devlerinden Chelse, Liverpool'u konuk edecek. İngiltere Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler, maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını merak ediyor. İşte detaylar...

2023-2024 İngiltere Premier Lig heyecanı başladı. Ligin ilk haftasında gerçekleşecek olan derbi karşılaşması heyecanı doruklara çıkaracak. Ligin en büyük takımlarından Chelsea ve Liverpool kozlarını paylaşacak. Maçın detayları ise merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz sezon bekleneni karşılayamayan Chelsea ve Liverpool, sezonun ilk haftasını galibiyetle sonlandırmak istiyor. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan takımların büyük karşılaşması için nefesler tutuldu. Arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Chelsea'nin ev sahipliği yapacağı Chelsea - Liverpool karşılaşması 13 Ağustos 2023 Pazar günü saat 18:30'da başlayacak. Maç, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.