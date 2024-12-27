SGK karşılıyor; Emeklilere diş yaptırma hakkı! İster protez, ister implant...

Yağmur Dinç

Dişlerinden muzdarip olan emekli vatandaşlar, SGK kapsamında ücretsiz olarak tedavi olabiliyor.

Emekliler, SGK'nın anlaşmalı sağlık hizmeti sunucularında diş protezi yaptırabiliyor.

Aynı zamanda belli şartlar sağlandığında implant tedavisi de uygulanabiliyor.

SGK İMPLANT ŞARTLARI

SGK implant tedavisini şu durumlarda karşılayacaktır;

Kist ve tümörlere bağlı olarak ortaya çıkan kemikte aşırı doku kaybı varsa SGK ücreti karşılayacaktır.

Üst ve alt çenelerde tek taraflı dişsizlik olması durumunda implant tedavisi karşılanır.

Diş eksikliği olması durumunda implant tedavisi SGK tarafından karşılanacaktır.

Konjinetal diş eksikliği bulunan hastalara ait implant ücretleri de karşılanacaktır.

Dudak, damak yarığı gibi durumlarda her çeneniz için en çok 4 tane implant olacak şekilde SGK ücretleri karşılayacaktır.

Diş ile kemik doku defektlerinin görüldüğü durumlarda hastaların bilinen rutin protetik tedavi yöntemleriyle tedavi edilemeyeceği durumlarda implant tedavisi karşılanacaktır.

PROTEZ HAKKI

SGK'lı olan yani sosyal güvencesi olan bireyler, devlet hastanelerinde diş protez yaptırdıklarında devlet, tedavi masraflarına destek vermektedir.

Sosyal güvencesi olan bireylerin 5 yılda bir protez diş yaptırma hakkı vardır.

Diş protez hakkını e-devlet üzerinden sorgulayabilir ve SGK ya bağlı diş hastanelerinde diş protezi hakkınızı kullanabilirsiniz.