SGK tahsis havuzu nedir? "Emeklilik SGK tahsis havuzunda" ne demek? EYT başvurularını takip eden vatandaşlar, SGK tahsis havuzu ile karşılaşıyor. Peki, SGK tahsis havuzu nedir? "Emeklilik SGK tahsis havuzunda" ne demek? B29 emeklilik servisi detayları...

Yıllardır beklenen emeklilikte yaş meselesi, 1 Mart 2023 itibarıyla çözüme kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların tamamlandığı EYT yasası için başvuru süreci de 3 Mart'tan beri devam ediyor.

Emekli olmak isteyen ve prim günü-sigorta yılı şartını sağlayanlar, e-Devlet üzerinden SGK'ya başvuruyor.

Başta 2.5 milyon vatandaşın EYT'li olması beklenirken, 31 Mart'a kadar başvuranların ilk maaşları da nisan ayında ödenecek.

81 ilde EYT başvuru mesaisi yoğun bir şekilde devam ederken, sonuçların ne zaman belli olacağı da merak edildi.

EYT başvuru sonuçlarını bekleyenler SMS ile bilgilendirilmeye başladı.

Başvuru durumunu kontrol eden EYT'liler “emeklilik SGK tahsis havuzunda” yazısı ile karşılaşıyor. Bu kapsamda SGK tahsis havuzu nedir, ne anlama gelir araştırılıyor.

Peki, SGK tahsis havuzu nedir? Emeklilik SGK tahsis havuzunda ne demek? İşte ayrıntılar...

SGK tahsis havuzu nedir

Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.

SGK kapsamında kişiler için tahsis numarası ilk olarak emeklilik zamanında verilir.

SGK tahsis havuzu ise bireylerin emekli olduktan sonra emekli maaşlarının günü gelene kadar bu havuzda birikmesine denmektedir.