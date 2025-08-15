SGK'dan yeni promosyon müjdesi: Ziraat'e başvurun

Normalde Türkiye'de bankalar, emekli aylığını kendilerine taşıyan ve kalmayı taahhüt eden emeklilere promosyon veriyor.

Bu promosyonlar 27 bin liraya kadar çıkıyor.

SGK artık bu promosyonlardan Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlerin de yararlanabileceğini duyurdu.

PROMOSYON MÜJDESİ

SGK, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza MÜJDE!

SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek.

Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın!