Sıcak lahana yapraklarının mucize etkisi! Dizlerinize sarıp 1 saat bekletirseniz.. Diz ve bel ağrılarına son veren sıcak lahana yöntemiyle tanışın. Bu mucizevi yöntem, eklem ağrılarını hafifletiyor, ödem ve şişlikleri azaltıyor. İşte sıcak lahana yönteminin etkileri..

ensonhaber.com

Son yıllarda oldukça konuşulan bu yöntemin diz ağrılarını ve bel ağrılarını geçirdiği sık sık gündeme geliyor. Lahana yapraklarının bu mucize etkisini duyan kulaklarına inanamıyor.

Peki diz ve bel ağrılarını geçiren bu sıcak lahana yöntemi nasıl yapılır? Vatandaşlar arama motorlarında en çok bu soruya yanıt arıyor.

Vücutta ağrıların bulunduğu bölgelere lahana yaprakları sarmak eklem ağrılarını ve romatizmal ağrıları azaltabiliyor. Bu yöntem ayrıca ödem ve şişliğide hafifletiyor.

Lahana yapraklarının diz ve diğer eklem ağrılarını geçirdiği sonucu Almanya'da yapılan araştırmaların ardından keşfedildi.

Almanya'da yapılan çalışmada lahana sargısı ile ağrı kesici ve enflamasyon önleyici etkisi olan aynı zamanda ağrı kesici ilaçların temel maddeleri arasında yer alan 'Diclofenac' isimli madde kıyaslanmıştır.

Yapılan bu araştırmanın sonucuna göre, kişilerin eklem ağrısı şikayetleri üzerinde lahana yaprakları ile yaptıkları tedavinin bu maddeye oranla daha etkili olduğu ortaya çıkardı.

Sıcak lahana yöntemi nasıl uygulanır?

Sıcak lahana yapraklarının mucize etkisinden faydalanmak için öncelikle lahanayı yıkayın ve temizleyin.

Daha sonra yıkadığınız lahanayı kurutun ve kalın bölgesini bıçakla keserek ayırın ve haşlayın.

Haşlanan sıcak lahana yapraklarından alın ve dizlerinize sarın. Lahana yapraklarının düşmemesi için folyo veya sargı bezi benzeri bir ürün kullanın.

Dizinize sardığınız lahana yapraklarını 1 saat beklettikten sonra alarak dizinizi yıkayabilirsiniz. Bu yöntem ile diz ağrısı ve diğer eklem ağrılarınızı azaltabilirsiniz.