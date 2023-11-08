Şiddetli kar yağışı kapıda: La Nina kışı geliyor! Meteoroloji uzmanları uyardı.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'deki hava durumu tahminlerini yayınlamaya devam ediyor. Uzmanlar son günlerde La Nina kışı etkisine dikkat çekiyor. Peki, La Nina kışı nedir? İşte merak edilenler..

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Türkiye'de çok sıcak ve kurak geçen yazın ardından soğuk havalar etkisini göstermeye başladı.

Sıcak havaların etkisini kaybetmesinin ardından soğuk havalar etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor.

Son yılların en sıcak yaz aylarının yaşandığı 2023 yılında Kasım ayının gelmesiyle beraber kış etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava dalgaları ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor.

Uzmanlar vatandaşlara La Nina kışı hakkında uyarılarda bulunuyor. La Nina kışı ismi verilen soğuklar yakında etkisini gösterecek.

Meteoroloji uzmanları, aşırı soğukların kapıda olduğunu dile getirirken La Nina soğukları için uyarılarda bulundu.

Peki, La Nina kışı nedir? La Nina soğukları ne zaman gelecek? İşte La Nina kışı hakkında merak edilenler..

La Nina kışı nedir?

La Nina kışı, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişimlerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu düzenidir.

Bu olgu, güçlü rüzgarların okyanus yüzeyindeki sıcak suyu Güney Amerika'dan uzağa doğru üflemesiyle ortaya çıkar.

La Nina soğukları, küresel iklimi etkiliyor ve normal hava koşullarını bozuyor, bu da bazı yerlerde şiddetli fırtınalara yol açabiliyor.