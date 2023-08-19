Şiddetli kas ve baş ağrısına dikkat! Tir tir titretiyor...İşte o hastalığın adı! Sıcak yaz günlerinde klimanın karşısında tatlı tatlı oturmanın, acı acı sonuçları oluyor. İşte kas ve baş ağrısı yapan, vücudu titreten "Lejyoner" hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler...

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Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Türkiye'de zorlu bir yaz sezonu geçiriliyor.

Ülkenin her bir toprağı, adeta kavuruluyor.

Serinlemek isteyenlerin kurtarıcısı ise klimalar oluyor.

Hasta ediyor

Klima karşısında ferahlayanlar, dikkatli olmadığı takdirde hastalığa davetiye çıkarıyor.

En bilineni ve tehlikelisi ise Lejyoner hastalığı..

Lejyoner hastalığı, bir çeşit zatürredir ve legionella pneumophila bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu bakteri genellikle klimalardan bulaştığı için klima hastalığı olarak da bilinir.

Lejyoner hastalığı belirtileri ise şu şekilde:

– Baş ağrısı

– Kas ağrısı

– Titreme

– Ateş

– Kuru öksürük, bazen balgam bazen de kan gelebilir

– Nefes darlığı

– Göğüs ağrısı

– Mide bulantısı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal semptomlar

– Kafa karışıklığı veya diğer zihinsel değişiklikler