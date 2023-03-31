ŞİFA DEPOSU! Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler! Bu besinleri mutlaka tüketin.. Yapılan araştırmaya göre bazı besinler kalp ve damar hastalıklarının önüne geçiyor. Peki bu besinler hangileri? İşte kalbe iyi gelen besinler..

Yapılan bir araştırma kalp ve damar hastalıklarında büyük bir artış yaşanmasının en önemli nedenlerinden birisininde sağlıksız beslenme olduğunu ortaya çıkardı.

Hastalıklara karşı koyabilmek için beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenerek pek çok hastalık riskini azaltabilirsiniz.

Peki kalp ve damar rahatsızlıklarından kurtulmak için nasıl beslenilmeli hangi besinler tüketilmelidir. İşte uzmanların tavsiye ettiği o besinler..

Bu besinleri tüketerek kalp ve damar hastalıklarına karşı koyabilirsiniz.

Balık

Yağ asitleri ve Omega 3 bakımından zengin bir besin olan balık sinir hücrelerini güçlendirme özelliğine sahiptir. Bu sayede kalp atışlarınız daha sağlıklı hale gelecektir. Balık tüketerek kalp hastalıklarından korunabilirsiniz.

Yeşil çay

Bol bol yeşil çay tüketerek kandaki pıhtılaşma ve damarlardaki tıkanıklıkların önüne geçebilirsiniz.

Ispanak

Potasyum ve demir bakımından oldukça zengin bir besin olan ıspanak kan seviyesinin kontrolünü sağlar. Ispanak ayrıca kalp kasının güçlenmesina sağlayarak enfeksiyon riskini azaltır.

Zeytinyağı

Zeytinyağı kalp hastalıklarını önleyen en önemli besinler arasında yer almaktadır. Hergün düzenli olarak zeytinyağı tüketerek kalp ve damar hastalıklarına karşı koyabilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak, iltihapları vücuttan en iyi şekilde temizleyen besindir.Düzenli sarımsak tüketerek hem kalbinizi hem bütün vücudunuzu hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.

Fındık

Fındık sayısız faydasıyla kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor.Kandaki pıhtılaşmayı önleyen fındık aynı zamanda vücuttaki kötü kolesterolüde azaltıyor.

Nohut

Nohut tüketerek kanınızda bulunan kötü kolesterol oranını düşürebilir ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltabilirsiniz.

Elma

Günde az bir elma tüketmek kalp ve damar hastalıklara karşı vücudunuzu koruyabilir. Elmada bulunanpektin içeriği ile kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltabilirsiniz.