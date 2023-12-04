Şifa niyetine: Suya dua okuyup içmek caiz midir? Okunmuş su içilir mi? Konu hakkında bilgi sahibi olmadığınızda eylemleriniz istemeden uygunsuzluk taşıyabilir. Bu noktada "caiz" olup olmaması önem arz eder. Peki, suya dua okumak ve içmek caiz midir? Okunmuş su içilir mi? İşte yanıtı...

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Büyüklerimizin duaları esnasında önlerine su koyduklarını ardından içilmesini tavsiye ettiklerine şahit olmuşsunuzdur.

Okunmuş su, zihin açıklığı başta olmak üzere birçok faydasına inanılarak tüketilir.

Suya dua okumak, Müslümanların sıklıkla yaptığı bir eylemdir. Bu durumun İslami açıdan uygunluğu da merak konusu olmaktadır.

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Suya dua okumak caiz midir

İslam alimlerinin bildirdiğine göre dua etmek ve âyet ile hadis gibi şeyleri yazıp taşımak ve suya okuyup onu içmek dinen caizdir.

Peygamberimizin dua okuduğu zaman sağına, soluna, önüne, arkasına, ellerine ve hasta olan herhangi bir kimseye üflediği hadis kitaplarımızda yazılıdır.

Okunmuş su içilir mi?

Dua ve surelerin okunduğu suyu içmekte dinen bir mahsur yoktur.

Hz.Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

"Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizateyn'i (Felak ve Nas surelerini) ve "Kul hüvallâhu ahad" suresini okur, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi." [Buharî, Fedâilu'l-Kur'ân 14, Tıbb 39, Da'avât 12; Müslim, Selâm 50, (2192); Muvattâ, Ayn t5, (2,942); Tirmizî, Da'avât 21, (3399); Ebu Dâvud, Tıbb 19, (3902)] Kaynak: Okunmuş su içilir mi? Suya dua okuyup şifa niyetiyle içmek caiz mi?