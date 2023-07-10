ŞİFA ŞİFA! Sosyal medya detoksunun faydaları Bir süreliğine sosyal medya mecralarından uzak kalmanın bedene ve ruha sağladığı faydalara şaşıracaksınız.

Detoks, vücudu "toksinlerden" arındırmak için rutinin dışında yapılan uygulamalardır. Genellikle beslenme trendi olarak duyulmuştur. Sağlıklı meyve ve sebze sularıyla beslenmek bir detokstur.

Peki, hiç dijital bir detoks düşündünüz mü...

"Sosyal medya detoksu", son zamanlarda milyonlarca kişi tarafından telaffuz ediliyor.

Hayatımızın her anına işlemiş olan ve ciddi etkiler gösteren sosyal medya platformlarından bir süre uzak kalma anlamında kullanılıyor.

Hayatını Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gibi sanal mecralara endeksli yaşayanlar için mutlaka denenmesi gereken sosyal medya detoksu, hem fiziken hem ruhen faydalar sağlıyor.

İşte sosyal medyadan uzak kalmanın sağlayacağı pozitiflikler...

Sosyal medya detoksu faydaları

Sosyal medya, odaklanma sorununa yol açıyor. Her şeyin hızlı tüketilmesinden kaynaklı, kişiler anlık olarak birçok bilgiye maruz kalıyor. Bu nedenle odak noktası çok çabuk dağılıyor.

Sosyal medya detoksu, enformasyon akışından uzak kalmanızı sağlayarak zihni dinlendirir ve odaklanma süresini arttırır.

Sosyal medyada bir şeyi kaçırma korkusu olarak adlandırılan FOMO (Fear of Missing Out) anksiyete ve strese yol açıyor. Bu sebeple uzak kalmak sizi sakin kılacaktır.

Sosyal medya detoksu ile maruz kaldığınız radyasyon seviyesi düşecek. Böylece, daha rahat uyuyabileceksiniz.

Sosyal medya detoksunun en önemli etkilerinden biri de, sevdiğiniz insanlarla olan bağlarınızı güçlendirmesidir. Telefonda geçirdiğiniz vakti ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza ve çocuğunuza ayırabilirsiniz.

Yaptığınız her şeyi sosyal medyada paylaşmak ve takipçilerinize göstermek istemek, o anın tüm büyüsünü kaçırır. Sosyal medyadan uzak kaldıkça anın tadını çıkarabilir ve keyifli vakitler geçirebilirsiniz.