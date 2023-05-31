Şifaya dönüşen çiçek: Gelincik Şerbeti nasıl yapılır? İşte tarifi Kırmızı rengiyle yeşillikleri süsleyen gelincik çiçeği, şerbet yapılarak tüketildiğinde hem damaklara hem sağlığa bin bir fayda sağlıyor. Peki, gelincik şerbeti nasıl yapılır? İşte gelincik şerbetinin tarifi...

Mayıs-Haziran aylarında kırların arasında kırmızı kırmızı açan gelincik çiçeği veya gelincik otu, güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Gelincik otu bir çiçekten daha fazlası ancak pek bilinmiyor.

Gelinciğin tüketildiğini bilenlerin sayısı bile bir hayli az, bu nedenle ziyan oluyor. Oysa, gelincik şerbeti yapılarak tüketildiğinde öyle faydalar sağlıyor ki...

Fiziksel ve ruhsal birçok probleme şifa olan gelincik çiçeği şerbeti nasıl yapılır sizler için araştırdık! İşte tarifi...

Gelincik Şerbeti tarifi:

Gelincik yapraklarını nazikçe yıkayın ve temizlendiğinden emin olun.

Ardından kök kısmındaki siyah tarafı kopartın. Sadece kırmızı yaprakları kalmalı.

Bir kavanoza 10-15 adet yaprak koyun ve üstüne 2 su bardağı toz şeker ilave edin.

Dilerseniz limon tuzu veya tarçın da ekleyebilirsiniz. Şekerli karışımı elinizle ovalayın ve dinlenmek üzere buzdolabına kaldırın.

10 gün boyunca bekletin. Kıvamı şurup haline gelince tüketmeye hazır demektir. 1 kaşık bardağa koyun ve ister suyla ister sodayla ister limonatayla tüketin.