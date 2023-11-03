Sıfır otomobilde dev kampanyalar: Renault, Toyota, Nissan, Opel, Hyundai, Peugeot... Yıl sonu yaklaştıkça, otomobil markaları, satışlarını artırmak ve müşterileri çekmek amacıyla büyük kampanyalara başladı. Bazı modellerde indirimler 200 bin TL’yi aştı. İşte sıfır otomobil kampanyaları…

ensonhaber.com

Otomobil sektörü, canlılığı sürdürebilmek ve satış adetlerini arttırabilmek için yıl sonu kampanyalarına hız verdi.

Durgun geçen otomobil piyasasında tüketicilere çeşitli avantajlar sunan bir dizi marka, nakit alımlarda büyük indirimler ve takas dahil destekler sunuyor.

Bazı modellerde nakit alımlarda 125 bin TL’yi bulan indirimler yapılırken, bazı modellerde ise takas dahil destekler 200 bin TL’yi aştı.

İşte Volkswagen, Opel, Ford, Toyota, Renault, Citroën, Hyundai, Nissan, Peugeot, Honda, Jeep ve Kia'nın kampanya listesi:

Hyundai

Hyundai, C-SUV segmentindeki Tucson modelini Comfort donanım seviyesinde başlayan fiyatlarla sunuyor. Bayon modelinde ise Elite donanım seviyesinde 60 bin liraya varan indirim imkanı sunuluyor.

Toyota

Toyota, ekim ayı boyunca fırsatlar sunuyor. Corolla Sedan modeli 180 bin liraya varan indirimle ve 1 milyon 2 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Corolla Sedan ve diğer modeller için 250 bin liraya, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı da sunuluyor.

Renault

Renault, çeşitli modelleriyle cazip teklifler sunuyor. Taliant otomatik vites, Renault Clio otomatik vites ve Renault Megane sedan Joy, ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Renault Megane E-Tech modeli ise 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Opel

Yeni Opel Astra, 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuyor. Ayrıca, benzinli Astra modellerinde nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 liraya kadar indirim avantajları sunuluyor.

Citroen

Citroen, ekim ayında özel kredi ve takas imkanları sunuyor. Citroen C3 modeli 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ile satışta.

Peugeot

Peugeot, yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde uygun faiz oranlı kredi ve takas desteği fırsatları sağlıyor.

Honda

Honda, Civic Sedan Executive+ modelini 200 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajı veya 100 bin lira takas desteğiyle müşterilerle buluşturuyor.

Nissan

Nissan Qashqai'nin hafif hibrit versiyonları için ekim ayı kampanyası, 125 bin lira ekstra fiyat avantajı ve yüzde 0 faiz kredi imkanı sunuyor.

Jeep

Jeep Renegade satın almak isteyenler, Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 100 bin liraya varan showroom özel indirimle araçlarına sahip olabilirler.

Kia

Kia, ekim ayına özel kampanyalarda 10 bin liradan 100 bin liraya kadar indirim fırsatı sunuyor.

Volkswagen

Volkswagen Ticari Araç, ekim ayında California ve Grand California modellerine sınırlı sayıda araç için fiyat avantajını devreye alıyor.