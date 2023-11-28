Sifonlardaki ikinci buton bakın aslında ne işe yarıyormuş Birçok tuvalette bulunan çift butonun aslında önemli bir görevi varmış. Daha önce kimse bunu duymamıştı. Geleneksel sifonlarda bulunan o ikinci butonun görevi, duyanları şaşırttı.

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Sifonlar, banyo ve tuvaletlerde suyun doğru ve verimli kullanılmasını sağlayan önemli araçlardan biri olarak biliniyor.

Geleneksel sifonların yanı sıra, günümüzde pek çok modern tasarımda iki farklı buton bulunuyor ve bu butonların işlevleri merak konusu olmaya devam ediyor.

Son araştırmalar ve uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar, sifonlardaki bu ikinci butonun asıl amacını aydınlattı.

Uzmanlar, sifonlardaki ikinci butonun kullanımının yaygınlaştırılması ve bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla birlikte su kaynaklarının korunmasına önemli katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Peki bu sifonlardaki ikinci buton ne işe yarıyor? İşte butonların işlevleri…

İşte sifonlarda iki buton olmasının nedeni...

Sifonlarda çift buton bulunmasının sebebi su tasarrufu sağlayabilmektir. Aslında büyük buton büyük tuvaletten sonra, küçük buton ise küçük tuvaletten sonra kullanılır.

Büyük buton 10 litreye kadar su akıtırken, küçük buton 5 litreye yakın su akıtmaktadır.

Çift butonlu sifonun doğru kullanıldığı bir evde yaklaşık 20 bin litre su tasarrufu sağlanabileceği hesaplandı.