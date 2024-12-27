Sigara alışverişinde kritik uyarı: Sözleşmeniz feshedilebilir!

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), kredi kartıyla sigara satışlarında ek ücret talep eden işletmelere karşı harekete geçti. Bazı işletmelerin, komisyon adı altında ekstra ücret talep ettiği şikayetleri üzerine, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu'nun talebiyle çözüm için düğmeye basıldı.

TESK, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurarak, "Sigaranın perakende satışında hizmet bedeli adı altında ücret alınması mevzuata uygun mu?" sorusunu yöneltti.

Bu adımla, sigara satışlarında tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi ve mevzuata aykırı uygulamaların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

SÖZLEŞME FESHİNE KADAR GİDİYOR!

Kredi kartı ile sigara satışında ek ücret talep eden işletmeler ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. TESK, tarafından konuyla ilgili olarak hazırlanan genelgeyle birlikte kredi kartıyla sigara satışlarında ek ücret alınması durumda üye iş yeri sözleşmesinin fes edilmesi ve bir yıla kadar tekrar alınamayacağının altı çizildi.

Bakanlık ise, üye işyerlerinin, kart hamillerinin yaptığı mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğu hatırlatıldığı açıklamasında, "Üye işyerlerinin, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyeceğini, bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerinin anlaşma yaptığı kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesinin feshedilip, bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağı belirtilmiştir." İfadelerini kullandı.