Sigara dumanı koklamak orucu bozar mı? Oruçluyken sigara koklamak veya içmek orucu bozar mı? Ramazan ayında orucu bozan ve bozmayan eylemler merak ediliyor. En çok araştırılan durumlardan biri de sigara konusu oldu. Peki sigara dumanı koklamak orucu bozar mı?

Sigara koklamanın ve sigara içmenin orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu hakkında bir açıklama geldi. Özellikle sigara tiryakileri tarafından oruç zamanında sigara tüketmemek oldukça zor oluyor.

Sigara dumanı koklamak orucu bozar mı?

Diyanet'e göre sigara dumanı solumak bazılarının orucunun bozulmasına sebep olmakta. Eğer bir kişi sigara kullanıyor ise bu solumuş olduğu dumandan keyif almaktadır. Bu sebeple de orucu bozulmuş olmaktadır. Aynı zamanda sigara dumanına maruz kaldığı bilinen ancak sigara kullanmayan bir kişi, eğer istemeden sigara dumanı solursa orucu bozulmamaktadır.

Bunun dışında nikotin bandının da oruca olan etkisi merak ediliyor. Diyanet’e göre nikotin bandı orucu bozmamakta.

Ayrıca küfür etmenin de oruca olan etkisi sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. Hz. Peygamber, küfrün oruca etkisi hakkında "Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur." şeklinde buyurmuştur. İslam dini açısından oruçlu olan kişinin yalandan, yalan yere şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması gerekmektedir.