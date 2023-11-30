Sigaraya bir zam daha: Tiryakiler bu kez bırakacak! İşte yeni sigara fiyatları…

Son dönemde sigara fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika gelişmeleri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Kasım ayının başlarında gerçekleşen 5 TL'lik sigara zammının ardından, yeni bir zam haberleriyle sigara tiryakileri ve toplum gündemi yeniden etkisi altına aldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yeni bir sigara zammının duyurusunu yaptı.
Dündar'ın açıklamasına göre, bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam gerçekleşti.
30 Kasım’dan itibaren değişen sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte yeni fiyatlar…
Sigaraya 5 TL zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Esse sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu.
Dündar, sigaraların zamlı fiyatlarını da yayınladı. İşte 30 Kasım’dan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar: