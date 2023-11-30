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Sigaraya bir zam daha: Tiryakiler bu kez bırakacak! İşte yeni sigara fiyatları…

Sigaraya bir zam daha: Tiryakiler bu kez bırakacak! İşte yeni sigara fiyatları… Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı sigaraya 5 TL zam geldiğini duyurdu. Bugünden itibaren fiyatlar değişti. İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...