Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor? İşte vücudunuzda yaşanacak değişimler.. Sigara içmeyi bırakma evresinde vücutta meydana gelen değişiklikler merak ediliyor. İşte sigarayı bırakan kişilerin vücutlarında yaşanacak değişimler..

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Sigara içmek, insan vücudundaki işleyişi bozarak birçok hastalığa sebep olmaktadır. Sigara içmek özellikle kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi ciddi problemlere yakalanma riskini arttırır.

Bilindiği üzere sigara kanser, kalp ve akciğer hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun başlıca nedenleri arasında yer alır.

Dünyada 5 milyon kişi ve ülkemizde ise 100 binden fazla sigara kullanımına bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor.

Bu sebeplerden dolayı hergün binlerce kişi sigarayı bırakma kararı alıyor. Sigarayı bırakan kişilerin en çok merak ettikleri arasında ise sigarayı bıraktıktan vücutta meydana gelen değişiklikler yer alıyor.

Peki, sigarayı bıraktıktan sonra vücutta ne tür değişiklikler meydana geliyor?

İşte, Sigara içmeyi bıraktığınızda vücudunuzda yaşanacak değişimler..

- 20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.

- 2 saat sonra nikotin vücuttan uzaklaşmaya başlar.

- 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar.

- 8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner ve kalp krizi geçirme riski azalır.

- 24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten arınır.

- 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir.

- 72 saat sonra, nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları fonksiyon görmeye başladığı için sekresyon miktarı artar, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır.

- 15 gün sonra ise akciğerler çalışma kapasitesini arttırarak sağlıklı bir işleyiş düzenine geri döner.

- 2-12 hafta sonra vücuttaki dolaşım düzelir, yürürken yorulma ve tıkanma daha az yaşanmaya başlar.

- 3-9 ay sonra solunum yolu problemleri düzelir ve akciğer fonksiyonları yüzde 5 ila 10 oranında artar.

- 12 ay sonra, koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır.

- 12-36 ay sonra, mesane kanseri riski %50 azalır.

- 5 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski %50 azalır.

- 10-15 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski hiç sigara içmeyenlerle aynı seviyeye düşer.