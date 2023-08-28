Sigortam yok, primim çok diye üzülmek bitti! İşte ev hanımlarına emeklilik yolu... Sabit bir geliri olmasa da, evde harıl harıl çalışan kadınlarımızın yüzü gülecek. Ev hanımlarına emeklilik müjdesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geliyor.

ensonhaber.com

İş hayatına atılmamış olan veya çeşitli sebeplerle çalışamayan kadınlarımız için gelir kapısı aralanıyor.

Ev hanımlarının rüyası olan emeklilik hakkı, masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaisini eve harcayan kadınlara müjdeyi verdi.

AK Parti seçim vaadi olan çalışmayan kadınların emekli olabilmesi, Meclis gündemine geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ev hanımlarının emeklilik hakkıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Aile ve Gençlik Bankası tarafından ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağı duyuruldu.

Şartlar netleşecek

Ev hanımlarının emeklilik hakkından yararlanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu noktada evlenme tarihi önemli olacak. Ev hanımlarının 1995 yılı öncesinde resmi nikah ile evlenmiş olmaları gerekmektedir.

Eğer evlilikleri 25 yıl ve daha fazla sürmüşse, ev hanımları emeklilik hakkından faydalanabilecek.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da, yaş kriteri de bekleniyor.

Detayların eylül sonuna doğru netleşeceği öngörülüyor.