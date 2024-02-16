Sigortasını kendi yatıranlar dikkat! Emekli aylığınızdan olabilirsiniz… Binlerce vatandaş sigortalı olarak çalışmadığı halde emekli olabilmek için sahte sigorta yaptıranlar dikkat. Kendinizi çalışıyormuş gibi gösterirken priminizi böyle ödeyenler için kötü haber geldi…

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Çalışma hayatındaki en önemli detaylardan olan sigorta sistemi, çalışanı güvenceye alan bir sistemdir. Emeklilik için gün sınırını tamamlayan birçok vatandaş, primlerini yatırarak emekli maaşı almaya hak kazanabiliyor.

Binlerce kişi sigorta primlerini tamamlayabilmek adına kendilerini çalışmadıkları halde sahte sigortalama yöntemiyle çalışıyor olarak göstererek prim ödemeleri gerçekleştiriyorlar.

Bu şekilde yaparak emekli olan kişiler için ise SGK’dan önemli bir bilgi geldi. Yapılan bilgilendirmeye göre sahte sigortalılığın tespiti halinde emekli aylığınızdan olmanız mümkün olabiliyor.

Prim günleri iptal ediliyor…

Fiilen çalışmayan kişilerin bir işyerinde çalışıyor gösterilmesi sahte sigorta olarak kabul ediliyor ve buna ilişkin cezai yaptırımlar uygulanıyor.

SGK bu konuda denetimleri sıkı tutuyor ve sık sık denetimler gerçekleştriliyor. Bu denetimlerde fiilen çalışılmadığının tespiti durumda ise geriye dönük incelemeler yapılıyor. İncelemeler sonucunda tespit edilen sahte sigortalılık ile elde edilen prim günlerinin iptaline gidiliyor.

Ayrıca, sahte sigortalılık süresinde sağlık hizmetlerinden yararlanmış olanlardan tedavi masrafları faiziyle geri alınıyor.

Emekli aylığı kesiliyor…

Eğer emekli aylığı bağlandıktan sonra sigortanın sahte olduğu ortaya çıkarsa, yatırılan primler geri alınır ve emekli aylığı iptal edilir.

Bu durumda, SGK üzerinden verilen sağlık hizmetlerinin parası ile ödenen emekli aylıklarının tamamı faiziyle geri alınır. Yeniden emekli olabilmesi için sahte sigorta ile tamamlanan prim günlerinin yeniden tamamlanması istenir.