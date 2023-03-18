Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası var mı, ne kadar? Eğer işçi hakkı yiyorsanız... YANDINIZ! Her çalışanın mutlaka sigortası olması gerekiyor. Özellikle günümüzde bu gittikçe önem kazandı. Sigortası olmayan işçiler ise haklarını kolayca savunabilir. Peki, Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası var mı, ne kadar?

Çalışanların en büyük güvencesi tabii ki sigorta...

Emekçilerin en büyük güvencesi olan sigortayı ise bazı işverenler yapmıyor ve yapmayı reddediyor.

Ancak çalışanlarına sigorta yapmaları işverenlerin en büyük ve en önemli konuları arasında yer alıyor.

Bazı işçiler böyle durumlarda işlerini kaybetmemek için sessiz kalırken, bazıları ise hukuki yollara başvuruyor.

Sigortasız çalışan ve bu durumu sonlandırmak isteyenler ise "Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası var mı, ne kadar?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası var mı, ne kadar? İşte detaylar..

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası?

SGK müfettişi tarafından tespit edilen durumlar için ödenen cezalar şu şekildedir:

Bilanço esasına göre defter tutması gereken işverenler için 38 asgari ücret cezası verilir. Ceza miktarı her bir personel için 111,834 TL,

Diğer defterleri tutması gereken işverenler için 32 asgari ücret cezası verilir. Ceza miktarı her bir personel için 94,176 TL’dir.

Defter tutması gerekmeyen işverenler için 29 asgari ücret cezası verilir. Ceza tutarı her bir personel için 85,347 TL’dir.

Mahkeme kararıyla tespit edilen durumlarda aşağıdaki cezalar uygulanır;

Mahkeme kararıyla tespit edilen kaçak işçi çalıştırma durumlarında bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğüne bakılmaz ve 26 asgari ücret cezası kesilir. Cezanın miktarı her bir personel için 1 yıllık 76,518 TL’dir.

Kendi beyanıyla sigortasız işçi çalıştırdığını söyleyen işverenlere aşağıdaki cezalar uygulanır;

Bilanço esasına göre defter tutmasına bakılmaksızın her bir personel için 1 yıllık süreyle 5,543 TL ceza kesilir.

Diğer bir hesaplama yöntemi ise;

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası şu şekilde;

Defter tutmakla yükümlü olan işverene sigortasız işçi çalıştırdığı için (1 yıl için 1 sigortalı) toplam 38 asgari ücret karşılığı para cezası, Diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işverene ise sigortasız işçi çalıştırdığı için (1 yıl için 1 sigortalı ) toplam 32 asgari ücret karşılığı para cezası, Defter tutmakla yükümlü olmayan işverene sigortasız işçi çalıştırdığı için (1 yıl için 1 sigortalı) toplam 29 asgari ücret karşılığı para cezası, İş yerlerinde 1 ay boyunca sigortasız işçi çalıştıran işverene, işe giriş bildirgesinden iki, aylık prim hizmet belgesinden iki olmak üzere 4 asgari ücrete denk gelen ceza verilir.