Sıkı rakipler: Google ve Bing arasındaki 7 fark OpenAI, Microsoft'un arama motoru Bing'i, ChatGPT için kullanacak. Bu kapsamda, Bing ve Google arasındaki farklar da merak konusu oldu. İşte iki arama motoru arasındaki farklılıklar...

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT son günlerin dikkat çeken yapay zekası haline geldi.

İnsan dilini anlayabilen "ChatGPT", her şeye cevap bulabilen bir yazılım olarak adını duyurdu.

Kelimeleri görsele döken yapay zeka ChatGPT, soru cevap şeklinde işliyor.

Kullanıcılarına birçok farklı deneyim sunan ChatGPT, arama motoru olarak Bing'i entegre etti.

Microsoft'un arama motoru Bing, Google'a rakip olarak görülüyor. İki arama motoru arasındaki fark ise kullanıcıların merak konusu oldu.

Bing ve Google farkı nedir sorusu, internet meraklılarının gündeminde yer aldı.

Peki, Bing'in Google'dan farkı ne? Bing ve Google arasındaki farklar nelerdir? Sizler için araştırdık...

Bing nedir

Haziran 2009 yılında Microsoft tarafından kurulan Bing, 58 dil desteği sunan ve "alışkanlıkları değiştirme" iddiasıyla yola çıkan genç bir arama motorudur.

Bing'in en büyük özelliklerinden biriside arama sonuçlarında reklam yayınlamamasıdır.

Bing, Google’ın arama motoru alanında en güçlü rakiplerindendir.

Google ve Bing farkı

Hem Microsoft Bing hem de Google, her gün milyonlarca insanın bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Her iki arama motoru için optimizasyon benzerdir. Microsoft Bing daha çok sayfa içi optimizasyona odaklanır ve sosyal sinyalleri birleştirir.

Google, birçok kişinin kullanımı kolay bulduğu temiz ve basit bir arayüze sahiptir. Bing ise görsel anlamda daha dikkat çekicidir.

Microsoft Bing'in işe yarayan özelliklerinden biri Google Search Console'dan veri içe aktarma yeteneğidir. Seocular için Bing'i Google'dan daha değerli kılar.

Görsel arama söz konusu olduğunda, Microsoft Bing, daha yüksek kaliteli görseller sağlayarak Google'da bir adım önde olabilir. Çünkü başlıkları kapatabilir ve görsel boyutuna, rengine veya türüne göre arama yapabilirsiniz.

Google Aramaları, sonuçları oluştururken kullanıcıların önceki arama geçmişini ve konumunu dikkate alan makine tabanlı algoritmalar tarafından desteklenmektedir. Yani, Google Bing'e göre daha net aramalar sağlar.

Google genel bağlantı sunma ve alakalı sayfayı bulma konusunda Bing'den daha güçlü durumdadır.