Sıkı tutunun, tutuluyoruz! 14 Ekim'de güneş terazide tutulacak, kalpler "pır pır" atacak! İşte etkileri... 14 Ekim'de gerçekleşecek olan Güneş Tutulması'nın etkilerini, Astrolog Filiz İnsel Ensonhaber için hazırladı.

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Herkese merhabalar...

Ben Astrolog Filiz İnsel...

Bugün sizlere 14 Ekim 2023 tarihinde t-Terazi burcunun 21 derecesinde gerçekleşecek olan "güneş tutulmasından" bahsedeceğim.

Güneş tutulmaları çok eski dönemlerden beri uğursuz olarak adlandıran bir gökyüzü olayı olarak algılanıyor hatta eski dönemlerde güneş tutulması olduğu zaman kralın öleceğine inanan halk, tutulmanın olduğu gün kralın tahtına bir esir oturtarak esirin ölmesini beklermiş.

Aslında günümüz şartlarında yılda en az iki kez güneş tutulması yaşadığımızı varsayarsak, bugüne kadar fazlaca tutulma gördük ve hala hayattayız.

Bakınca çok korkutucu görünüyor ama kadersel etkiler barındıran güneş tutulmaları yeni ay enerjisinde çalıştığından o anda tutulan burç ve gezegen konumları dikkate alınarak, o konularda eskiyen, çürüyen, yozlaşan, bitmesi ve yerine yenisini inşa etmemiz gereken konularda bize yol gösterici olmakta.

Olaylar bazen bizim için çok yıkıcı ya da sarsıcı olabilir ama sonrasında da sonsuz fırsat ve değişimler yaratacak olduğu için güneş tutulmaları kişi bazında fırsat olarak bile değerlendirebilir. Şimdi gelelim detaylara...

Tutulmanın genel etkileri

14 Ekim 2023 saat 20:55’te, gökyüzünde 21 derece Terazi Burcu’nda gerçekleşecek olan güneş tutulması hava elementinde ve öncü bir burçta olacak.

Bu da ilişkileri ve sosyal hayatı hareketlendirecek bir dönemi başlatmış olacak.

Etkilerini son bir aydır iyiden iyiye hissediyoruz aslında. Adalet arayışı artabilir. Bu dönemde ilişkiler mercek altında olacağı için evlilik, ayrılık ve boşanma haberleri daha fazla gündeme gelebilir.

Davalar, arabulucular veya avukatlar en çok konuşacağımız konular arasında olacaktır.

Eski kadim astrologlara göre; Terazi burcunda güneş tutulması olduğu zaman asil ve soylu ailelerin maddi manevi zarara uğrayabileceği söylenir.

Aynı zamanda salgın hastalıklarında artacağına dair bazı eski bilgiler bulunmaktadır.

Ğğitim öğretim ve sistemle alakalı bir takım değişikliklere şahit olabiliriz. Uzaktan eğitim ya da hibrit sistem gibi...

Para piyasalarında bir takım dengesizlikler söz konusu olabilir özellikle borsada dikkatli olmakta fayda var. (yatırım tavsiyesi değildir)

Sanatçılar aman dikkat!

Sanatçılarla ilgili bazı stresler, bu alandan kişilerden bazı kayıplar da olasıdır. Patlak verebilecek bazı aşk skandalları da yine bu tutulmanın getirileri arasında yer alabilir. yukarıda saydığım bu genel etkiler yoğun bir şekilde altı ay karşımıza çıkacaktır

Şimdi gelelim tutulmada burçların gündemlerine...

Koç Burcu ve Yükselen Koçlar

Konumuz evlilikler, ortalıklar ve her türlü sözleşmeler...

Tutulma sizi bu konularda bir değişim ve dönüşüme zorlayabilir. Devam eden bir ilişkiniz varsa ciddiyete gidebilir. Sorunlu bir birlikteliğiniz ve evliliğiniz varsa bu tutulma ile sorunlar fazlaca içinden çıkılmaz bir hal alıp sizi sona taşıyabilir.

İş birlikleri yapabilirsiniz. Anlaşma, sözleşme, ortaklı işler ya da artık her türlü ikili ilişkide yolunuza yalnız devam etmeye karar verebilirsiniz. Değişim ve dönüşüm burdan başlayacaktır

Boğa Burcu ve Yükselen Boğalar

Günlük rutinleriniz ve iş hayatınızla ilgili bir takım değişimler söz konusu olabilir. İş yerinde anlamak istemediğiniz bir sorumluluk size verilebilir. Spora başlayabilirsiniz.

Beraber çalıştığınız bir iş arkadaşınız varsa belki ortak bir girişim yapabilirsiniz. Evcil hayvan sahiplenmek cazip gelecektir, sağlığınıza ekstar dikkat edin.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler

Hayattan daha fazla keyif almak isteyecek, Hobilerinize daha fazla önem vermeye başlayabilirsiniz. Geçmişten gelen bir ilişkiniz tekrar karşınıza gelebilir.

Birçok kişi varsa şayet onunla ilgili bir takım yatırımlar ya da gelecek planları yapabilirsiniz. Bu dönemde çocuk sahibi olmanız olası...

Vergi, miras, nafaka ya da kredi gibi durumlarınız var ise bunlar ile ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz.

Yengeç Burcu Yükselen Yengeç

Ev, aile, gayrimenkul gibi konularda para harcamanız gerekebilir. Ev alım - satımı taşınmak tadilat gibi durumlar söz konusu..

Aile içerisinde iletişime dikkat edilmesi gereken bir süreç bekliyor sizi. Takıntılı dediğim dedik davranmakta fayda var.

Aslan Burcu Yükselen Aslan

Dijital işler, internet ortamında para kazanma konuları yeni bir eğitim yakın yerlere seyahat gündemleriniz olabilir. Kardeşleriniz yakın akrabalarınız ile ilgili beklenmedik olaylar ile karşılaşabilir.

Bu konulara efor sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. Dijital ortamlarda şifrelerinize maillere ve sosyal medyanıza bu süreçte sahip çıkmakta fayda var.

Başak Burcu Yükselen Başaklar

Maddi konular ve değer duygusu ana gündeminiz olacak. Önümüzdeki zaman diliminde "ne kazandım, ne aldım, ne verdim" gibi sorgulama ve araştırmaya girebilirsiniz. Yeni bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Yatırım yapmak için uygun bir dönem olmayabilir. Bu konulara dikkat etmek faydalı olacaktır.

Terazi Burcu Yükselen Teraziler

Burcunuzda gerçekleşecek bu tutulma size çok önemli anlaşma ve sözleşmeler getirebilir. Uzun süredir beklediğiniz bir iş anlaşması ya da evlilik, nişan gibi durumlar gündeme gelecektir.

Artık kişisel olarak farkındalık kazanıp, kendiniz için birşeyler yapmaya başlıyorsunuz. Önümüzdeki bu süreçte aile içinde olabilecek krizlere dikkat etmelisiniz, keskin bir dil kullanmayın. Yine aile içinde oluşacak tartışmalardan olabildiğince uzak durmanızı öneririm.

Akrep Burcu Yükselen Akrepler

Önümüzdeki süreçte gündeminiz ruh sağlığınız olacaktır. Arkanızdan dönen bir takım işleri öğrenebilirsiniz.

Bilinçaltı, psikoloji gibi konularda araştırmalar yapabilir. Eğitim ya da seminere katılabilirsiniz. Bu dönemde neye imza attığınıza çok dikkat edin.

İletişim konularda sorunlar yanlış anlaşılmalar ya da anlaşılmadığınızı düşündürecek bir takım sorunlar olacaktır. Yurtdışı ile ilgili bir bağlantınız yada işiniz varsa bu dönemde halledebilirsiniz

Yay Burcu Yükselen Yaylar

Arkadaşlıklar, sosyal çevre, toplumsal konular, gelecek umutlarınız ana gündeminiz olacak.

İnsanlar sizden akıl isteyebilir. Bu dönemde kendinizi yol gösterici gibi hissedebilirsiniz.

Uzun zamandır gelecek planlarınız arasında hayal ettiğiniz bir konu varsa bunu gerçekleştirmek için uygun bir fırsat çıkabilir.

Arkadaşlarınızla, ortak iş yapma eğilimde olabilirsiniz. Özel hayatınızda yatırımlarınızda ve varsa çocuklarınızla ile ilgili ufak krizler çıkabilir. Bu konularda ciddi kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz.

Oğlak Burcu Yükselen Oğlaklar

İş yeri ve kariyer hayatınızla ilgili dengeli davranmaya başlayacağınız bir dönem...

Yeni iş birlikleri olabilir, uzun zamandır beklediğiniz bir iş fırsatı gelebilir, terfi ya da pozisyon değişikliği yine gündeme gelecektir.

Fiziksel ya da ruhsal güç elde etmeye çalışırken takıntılı ve dediğim dedik tavırlar sergilememekte fayda var. Bu sizi yapıcı olmanız gereken bir konuda tam tersi yıkıcı bir hale getirebilir...

Kova Burcu Yükselen Burcu Kovalar

Önümüzdeki süreçte gündeminiz yurt dışı, eğitimler, sınavlar ve yabancılarla yapılan işler hukuksal konular olacaktır.

Zihinsel anlamda size iyi gelecek konulara kafa yormak, arkanızdan konuşulan konulara kulak asmamakta fayda var.

Belki bir psikoloğa gidebilir, kendinizi yeniden keşfetmek için yeni bir yola çıkmaya karar verebilirsiniz. Sizin dışınızda gelişen bazı iletişim sorunlarına dikkat edin.

Balık Burcu Yükselen Balıklar

Vergi, nafaka, miras, prim, borçlar ve krediler yani ana gündem para olacaktır.

Sağlık konusunda dikkatli olmanızı öneririm. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir sağlık sorunu varsa bu süreçte sizi tekrar gündeme gelebilir. Kontrollerinizi yaptırın.

Yatırım yapmak isteyebilir ve bu konuda kararsız kalıp başkalarından yardım talep edebilirsiniz. Zihinsel anlamda kendinizi takıntılı bir hale sokmamaya çalışmakta fayda var.

Sevgiler

Filiz İnsel..