Sıkıntılarımdan kurtulmak için hangi duayı okumalıyım? Sıkıntı için hangi dua okunur? İşte o özel dua... Sıkıntılarından kurtulmak için dua etmek isteyenler bu özel duayı merak ediyor. İşte sıkıntılarından kurtulmak isteyenlerin araştırdığı o dua..

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Çeşitli sıkıntıları ve dertleri bulunanlar dua ederek bu sıkıntılarından kurtulmak istiyor.

Sıkıntı ve dertlerinden kurtulmak isteyenlerin edeceği dualar arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Sıkıntılardan kurtulma duası sıklıkla gündem olarak araştırma konusu oluyor.

Sıkıntılarını atlatmak isteyenler hangi duayı okuyacaklarını öğrenmek istiyor.

İşte sıkıntılarından kurtulmak isteyenlerin okuması gereken o dua..

Sıkıntılardan kurtulma duası

Sıkıntılarından kurtulmak isteyenler hangi duayı okuyacaklarını araştırıyor. İşte sıkıntılarınızdan kurtulmanız için yapmanız gerekenler..

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Her gün sabah akşam yedi kere, "Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim" okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur.

La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.

Bir sıkıntıya düşünce, “Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim” diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.

Rızka kavuşan çok Elhamdülillah desin. Rızkı azalan çok istigfar etsin. Üzülüp sıkılan, la havle vela kuvvete illa billah desin.

Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.

Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekil” deyiniz!

Yasin okuyanın sıkıntısı gider.

La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in diyen sıkıntıdan kurtulur.

Cuma namazından sonra, İhlâs, Felak ve Nas’ı yedişer defa okuyan, bir hafta, kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur.

"La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minezzalimin" diyen, uğradığı beladan kurtulur.

Sıkıntı için şu duayı okuyun:

La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

Sıkıntıya düşen 7 defa Allah, Allahü Rabbi, lâ üşrikü bihi şey’a desin!

Sıkıntı için, “Allah, Allah Rabbünâ lâ şerikeleh” deyin!

Sıkıntıdan kurtulmak için, Allahü teâlâya kalbinden yalvararak, 14 secde âyetini [ezberden, ayakta] okuyup, her birinden sonra, hemen secde etmelidir.

Bismillâhirrahmânirrahim ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azim demek, sinir hastalığına ve bütün sıkıntılara iyi gelir.