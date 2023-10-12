Silivri depremi beklenen İstanbul depreminin habercisi mi? Ünlü deprem uzmanı cavapladı.. Silivri açıklarında meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin büyük İstanbul depreminin öncüsü olup olmadığı konusu gündeme geldi. Depre uzmanları sosyal medya hesaplarından konu hakkında paylaşımlar yaptı.

ensonhaber.com

İstanbul'un Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrası uzman isimler görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Silivri'de meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki deprem hakkında yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından özellikle İstanbul depremi hakkında yaptığı yorumlar ile adından sıkça söz ettiren Naci Görür, twitter hesabından sık sık uyarılarda bulunuyor.

Naci Görür dün yaşanan Silivri depreminin ardından sosyal medyada gündeme oturan 'Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?' sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Naci Görür dün gerçekleşen depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Naci Görür yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bir çok arkadaşım Marmara'da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri.

Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın. Sevgiyle. Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Millet olarak depremleri durduramayız ama deprem dirençli yerleşim alanları yapabiliriz yöneticilerimizden talep edin."