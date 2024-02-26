Şimdi al, 6 ay sonra öde! Hyundai i10, i20, Tuscon, Bayon modellerinde inanılmaz kampanya... Güney Kore kökenli Hyundai arabalarında çılgın kampanya için son 3 gün! İşte şimdi al sonra öde kapsamındaki modeller ve fiyatları....

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Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, vatandaşları sıfır otomobil sahibi yapmak için düzenlediği kampanya ile dikkatleri çekiyor.

Hyundai, ödeme planlarını kolaylaştırmak için inanılmaz bir kampanya sundu.

Başlatılan kampanya, Hyundai'nin en sevilen araçlarını kapsadı.

Şubat ayı boyunca geçerli olan fırsat için geri sayım başladı.

i10, i20, Tuscon, Bayon modellerinde geçerli olan sıfır araç indirimi ve ödeme kolaylığı için detaylar haberimizde...

Hyundai şimdi al, 6 ay sonra öde

2024 model i10, 780.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın Kredi Kampanyası.

2024 model Yeni i20, 50.000 TL indirim ve şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın Kredi Kampanyası.

2024 model BAYON, 995.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın Kredi Kampanyası.

TUCSON, 220.000 TL'ye varan indirim ve şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın Kredi Kampanyası.

Kampanya 01-29.02.2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın Kredi Kampanyası, Garanti BBVA tarafınca tüm vade ve tutarlardaki 6 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %3,79'dan başlayan faiz oranları ile, Yapı Kredi tarafınca %3,79'dan başlayan faiz oranları ile, TEB Oto Finans tarafınca tüm vade ve tutarlardaki 3 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %3,74'ten başlayan faiz oranları ile yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kullanımlarında sunulmaktadır.