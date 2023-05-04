Şimdiye kadar kullanmayanlar pişman olacak.. Kahve telvesinin saymakla bitmeyen faydaları.. kahvenin kendisi kadar telvesi de oldukça faydalı.Kahve telvesinin saymakla bitmeyen faydalarını sizler için derledik. İşte kahve telvesinin faydaları..

Kahve telvesinin birçok faydası olduğunu bilmeyen yoktur. Günlük olarak sık sık tüketilen kahvenin telvesi birçok konuda fayda sağlıyor.

Genellikle cilt bakımı için kullanılan kahve telvesinin birçok alanda yararı bulunmaktadır.

Türk kahvesini tükettikten sonra dibinde kalan telvenin maske olarak kullanıldığı herkes tarafından bilinmektedir.

Bilindiği üzere kahve kötü kokulardan kurtulmayı sağlayan nitrojen barındırmaktadır.

Bozulmuş gıdalar yada kokulu gıdalardaki kokuları azaltmak için buzdolabınıza bir fincan içerisinde kahve koyabilirsiniz.

Kahve telvesi temizlenmesi zor olan tencere ve tavaları fırçalama konusunda gayet yardımcı olmaktadır. Bulaşık süngerinin üzerine bir miktar kahve telvesi koyarak zor lekeleri kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

Evinizde kedi veya köpek besliyorsanız kahve telvesi ile onları yıkayarak onları pirelerden koruyabilirsiniz.

Genellikle kış aylarında ellerde oluşan çatlakları kahve telvesi ile ortadan kaldırabilirsiniz. Kahve telvesini ellerinize masaj yaparak yedirerek yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Kahve telvesi hazmı kolaylaştırarak metabolizmanın hızlandırılmasını sağlar.

Kahve telvesi, bahçelerde kullanılan organik gübreler arasında bulunur ve toprağın zenginleşmesine yardımcı olur.