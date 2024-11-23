Simitlerin ortasının delik olmasının sebebi bakın neymiş

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Simit, yalnızca çıtır çıtır tadıyla değil, yuvarlak şekli ve ortasındaki delikle de dikkat çeker.

Ancak bu görünüm, sanıldığı gibi yalnızca bir estetik ya da pişirme kolaylığı için değil, köklü bir geçmişin ve kültürel mirasın ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, simitin ortasındaki delik ne anlama geliyor?

Simitin ortasının delik olmasının hikayesi Orta Çağ'a kadar uzanıyor.

SİMİTLERİN ORTASI NEDEN DELİK?

Orta Çağ’da Polonya’ya yerleşen Yahudi toplulukları, Hristiyan ekmeğine benzemeyen bir ürün ortaya koymak istiyordu.

Simitin dairesel şekli, hem farklı bir görsel kimlik oluşturuyor hem de Yahudi kültüründe önemli bir sembol olan yaşam döngüsünü temsil ediyordu.

Ortasına açılan delik, bu farkındalığın ve kültürel ayrışmanın bir göstergesiydi. Aynı zamanda, bu dairesel formun iyi şans getirdiğine inanılıyordu.

SOKAK SATICILARININ PRATİK ÇÖZÜMÜ

Simitin ortasındaki delik, geleneksel olarak taşınabilirlik açısından da önemli bir role sahipti. Eskiden simitler, uzun çubuklara dizilerek sokaklarda satılırdı.

Bu yöntem, hem hijyen sağlıyor hem de satıcıların daha fazla simit taşımasına olanak tanıyordu. Delikli yapısı, simitlerin bu şekilde kolayca dizilmesini ve taze kalmasını mümkün kılıyordu.