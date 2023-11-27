Simpsonlar’dan bir kehanet daha: Tutarsa yandık! Geçmişte birçok tahminin gerçek olmasıyla tanınan The Simpsons dizisinin yeni kehaneti korkuttu. Bakın 2024 yılında bizi neler bekliyor…

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ensonhaber.com

Geleceği öngördüğü iddiasıyla ünlü olan "The Simpsons" çizgi dizisi, izleyicileri yıllardır şaşırtıyor ve meraklandırıyor.

1989'dan bu yana devam eden bu dizi, olayları önceden tahmin etmesiyle dikkat çekiyor ve zaman zaman gerçek dünya olaylarıyla paralellik göstermesiyle de hayranlarını şaşırtıyor.

Dizinin daha önceki tahminleri arasında, Donald Trump'ın ABD başkanı olacağı gibi politik olaylar ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra ünlülerin gelecekteki durumları da bulunuyordu.

Bu öngörülerin bir kısmı zamanla gerçekleşince, diziye olan ilgi ve merak daha da artmıştı.

Dizi bir kehanetle daha gündeme geldi. Eğer gerçek olursa insanlığın sonu gelecek…

Bu da tutarsa yandık!

Popüler çizgi dizi Simpsonlar'ın bir bölümünde yapay kuraklığın yaşanması ve ardından suyun sınırlı düzeyde dağıtılması, akıllara son zamanlarda uzmanlardan gelen kuralık uyarılarını getirdi.

Dizinin bu sahnesi de izleyicileri korkuttu. Bakalım Simpsonlar daha ne mesajlar verecek...