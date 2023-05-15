Sinan Oğan 2.turda kimi destekleyecek? AÇIKLADI! ATA İttifakı'nın kararı... 2023 seçimlerinde yüzde 5.47 oy toplayan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci turda yer alacak mı veya kimi destekleyecek merak edilirken, açıklama geldi. İşte Oğan'dan 2. tur yanıtı...

14 Mayıs 2023 seçimleri, ikinci tura kaldı.

Türkiye yeniden seçim maratonuna giriyor...

Yüksek Seçim Kurulu, "Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamaması nedeniyle 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başında olacağız.

2. turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rekabet, en yüksek oyu alanla sonuçlanacak. Bu kapsamda Sinan Oğan'ın açıklamaları dikkat çekti.

Vatandaşlar, "Sinan Oğan kimi destekleyecek" sorusuna yanıt arıyor.

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, 2.tura dair düşüncelerini duyurdu. İşte Sinan Oğan'ın 2. tur politikası...

Sinan Oğan 2.turda kimi destekleyecek?

"İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Oğan, şunları söyledi:

"İstişare yapacağız. Bugün hem Ata İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı davet ettim. Bugün her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak."