Sınav öncesi mutlaka tüketin! İşte zihin açan yiyecekler Sınavlarda en az çalışmak kadar yediğimiz besinlerin de büyük bir etkisi oluyor. Yarın gerçekleşecek olan üniversite sınavına girecek adaylar mutlaka bu besinleri tüketmeli.

Sınava hazırlanırken ya da ders çalışırken başarılı olmanın yolları arasında sağlıklı yiyecekler de yer alıyor.

Üniversite sınavına girecek olan adayların başarısını en az ders çalışmak kadar yedikleri yiyecekler de etkiliyor.

Gelecek için büyük bir önem taşıyan bu sınavda yüksek konsantrasyon ve iyi bir hafıza sağlayacak yiyecekler var.

Sınav öncesinde bu yiyecekleri yemek sınavda yüksek başarı elde etmek için büyük fayda sağlıyor. Çikolata ve şeker başta gelen besinlerden bir tanesi.

Hatta üniversite sınavlarında ÖSYM tarafından dağıtılan kalem kutusunun içerisine şeker de katılıyor. İşte sınavda zihin açan yiyecekler…

Sınav öncesi zihin açan yiyecekler

· Bitter çikolata: Konsantrasyonu arttırır.

· Yumurta: Hafıza güçlendirir, zihni açar.

· Çilek: Konsantrasyon sağlar.

· Kuru yemiş: Ruh hali üzerinde olumlu etki yaratır ve zihin açar.

· Su: Sınav esnasında bol bol su içmek zihni parlatır.

· Zerdeçal: Beyin geliştirici etkisi bulunur.

· Tahıllar: Konsantrasyon eksikliğine iyi gelir.

· Yağlı balıklar: Ton balığı, karides gibi yağlı balıklar zihin açıcı özelliğe sahiptir.