Sinek ısırdıysa bu belirtilere dikkat! Kana karışıyor... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptığı açıklamada dünya nüfusunun yarısının sivrisineklerden bulaşan dang virüsüne yakalanma riski altında olduğu uyarısında bulundu.

Sıcak havadan kaçan sinekler, evlere doluşuyor.

Yaz akşamlarını kaşıntıyla geçirenler ise muhtemel tehlike karşısında uyarılıyor.

Isırık deyip geçmeyin, belirtilerine dikkat edin...

Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden giriyor, kana karışıyor ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptığı açıklamada dünya nüfusunun yarısının sivrisineklerden bulaşan dang virüsüne yakalanma riski altında olduğu uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada son 2 yılda dang humması vakalarında 8 katlık bir artış yaşandığı belirtildi.

Dang hummasıyla ilgili vakaların yüzde 80'inin semptomsuz olduğunu vurgulandı.

Peki, Dang humması nedir, Dang virüsü belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, Dang humması Türkiye'de var mı? İşte detaylar...

Dang virüsü nedir

Dang humması (Dengue humması), sivrisinekler tarafından taşınan bir viral hastalıktır. Flavivirüs adı verilen bir virüs tarafından oluşturulur ve Aedes türü sivrisinekler, özellikle Aedes aegypti türü, hastalığı insanlara bulaştırır.

Dang humması ayrıca "breakbone fever" (kemik kırılması ateşi) olarak da bilinir, çünkü hastalığı geçirenlerde yoğun kas ve eklem ağrıları nedeniyle bu terim kullanılır.

Belirtileri

Dang virüsü belirtileri şu şekildedir:

• Mide veya karın ağrısı, hassasiyet

• Kusma (24 saatte en az 3 kez)

• Burundan veya diş etlerinden kanama

• Dışkıda kan görülmesi veya kan kusmak

• Yorgun, huzursuz veya sinirli hissetmek

Dang virüsü Türkiye’de görüldü mü? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ancak şu an için Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.