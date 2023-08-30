Sinek öldürmek günah mıdır? Evdeki haşereleri öldürmenin günahı var mı? Yaşam alanımızda rahatsızlık veren sinek, böcek ve türevi haşereleri öldürmenin dinen sakıncası merak ediliyor. Peki, sinek öldürmek caiz midir? Sinek, böcek, haşere öldürmenin günahı nedir? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

Özellikle sıcak havalarda evlere doluşan sivrisinek, böcek ve çeşitli haşereler rahatsızlık verebiliyor.

Necis ortamlarda yetişen sivrisinekler, birçok hastalık da taşıyabiliyor. Bu nedenle ısırdıkları insanlarda sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Sineklerden rahatsızlık duyması sebebiyle öldürenler, İslami yükümlülüğünü merak ediyor. Bu kapsamda, "sinek öldürmek caiz mi", "evdeki böcekleri öldürmek günah mı", "haşere öldürmenin günahı nedir" sorularına yanıt araştırılıyor.

Müslümanların hiçbir canlıya eziyet etmemesi ya da öldürmemesi gerektiğini bilenler, Diyanet'in sorguluyor.

Peki, Sinek öldürmek günah mıdır? Evdeki haşereleri öldürmenin günahı var mı? İşte yanıtı...

Sinek öldürmek günah mıdır?

Öncelikle sivrisinek gibi canlıların yaşam alanlarımızdan uzak olması için gerekli önlemleri almak ve onları öldürmeden evden uzaklaştırmak gereklidir.

Eğer bu canlılar sağlığımıza ve yaşantımıza zarar vermiyor ise onları öldürmek doğru olmayacaktır.

Dini açıdan sineklerin öldürülmesi kişiye zarar vermesi ve rahatsız etmesi durumunda caizdir.

Hz. Peygamber'in hadisi

Peygamber Efendimiz yemeklere ya da içeceğe düşen sineklerin kanatlarından birinde zehir olduğunu ifade ederek yemek ve su yenilmek durumundaysa sineğin öldürülmesini "Sizden birinizin (yemek) kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde hastalık olan kanadıyla korunur." sözleri ile tavsiye etmiştir.

Hadise göre, dini açıdan sineklerin öldürülmesi kişiye zarar vermesi ve rahatsız etmesi durumunda caizdir.