Sır perdesi aralandı: Trafik ışıklarının kırmızı, sarı ve yeşil olma sebebi… Trafik ışıklarının neden kırmızı, sarı ve yeşil renkte olduğunu biliyor muydunuz? Belki de hiç düşünmediniz… Renklerin ardındaki sır perdesi aralandı. İşte trafik ışıklarının kırmızı, sarı ve yeşil olma sebebi…

Trafik ışıkları ilk olarak 1968’de Londra’ya kurulmuştu.

Memurlar, sürücülere ne zaman duracaklarını veya gideceklerini bildirerek arabaların akışını sürdürmek için düdükler ve ışıklar kullanıyorlardı.

1935'te Federal Karayolu İdaresi, tüm işaret ve sinyaller için standartları tutan “Tekdüzen Trafik Kontrol Cihazları El Kitabı”nı oluşturdu.

Bu kılavuz ayrıca trafik ışıklarının her yerde kırmızı, sarı ve yeşil olmasını gerektiriyordu. Peki ama neden bu renkler?

Kırmızı rengin dur işareti olmasının sebebi

Tarihin derinliklerinde kırmızı renk, ölüm, zarar, ziyan, vahşet ve tehlike gibi olumsuz anlamlara sahip olarak tanımlanıyordu. Demiryolları idaresinin bu seçimi, tarihin etkisiyle gerçekleşti.

Yeşil rengin geç işareti olmasının sebebi

Trafik ışıkları ilk belirlendiğinde yeşil ışık, şimdilerde sarı ışığın görevi olan ikaz anlamına geliyordu. Geç işareti ise beyazdı. Ancak beyaz renk diğer lambalarla karıştırılıp kazalara sebep oluyordu. Bu sebeple yeşil ışık geç işareti olarak belirlendi. İkaz uyarısına ise sarı ışık verildi.

Sarı rengin ikaz işareti olmasının sebebi

Sarı rengin ikaz olarak kullanılmasının en büyük sebeplerinden biri sarı rengin canlı ve göz alıcı bir renk olmasıydı. Ayrıca bu renk sürücülerde dikkat hissini uyandırıyor.