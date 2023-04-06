Sirkeci Kazlıçeşme metro hattı hangi duraklardan geçiyor, uzunluğu kaç km? Sirkeci Kazlıçeşme hattı durakları! Bir süredir çalışmaları devam eden ve sonrasında tamamlanan Sirkeci Kazlıçeşme metro hattının durakları merak ediliyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan ve toplamda 8 duraktan oluşan Sirkeci Kazlıçeşme hattı, pek çok önemli noktadan geçecek. İşte metro hattının durakları...

Sirkeci Kazlıçeşme hattı hakkında Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi. Son gelişmeler sonrası hizmet vermesi beklenen yeni metro hattı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Metro hattının toplamda 8 duraktan oluştuğu ve 8,3 kilometre olduğu biliniyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların ilgiyle takip ettiği metro hattı hakkında "Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattı gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrar kullanıma başlatıyoruz." şeklinde konuştu. Sirkeci Kazlıçeşme metro hattının geçtiği duraklar 1. Sirkeci 2. Cankurtaran 3. Kumkapı 4. Yenikapı 5. Cerrahpaşa 6. Kocamustafapaşa 7. Yedikule 8. Kazlıçeşme