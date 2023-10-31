Şişlikleriniz normal olmayabilir! Bu durumlar varsa doktora koşun... Ayak şişmesi, tek bir ayak veya her iki ayakta aynı anda görülebilir. Bu durum, ciddi sağlık sorunu olmasa da altta yatan nedenleri göz ardı etmemek önemlidir. Sağlığınıza dair bu önemli konuyu ele aldığımız bu yazımızı muhakkak okuyun...

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Ayakların şişmiş olması periferik ödemdir. Eğer bir yara durumu yoksa şişmeyi oluşturan sıvı birikmesi ağrı yapmaz.

Bu durum genellikle yaşlılık sürecinde olan kişilerde yoğun olarak gözlemlenir.

Şişme olma durumu sadece tek bir ayakta veya aynı anda iki ayakta ortaya çıkabilir.

Ayakların şişmesi çok ciddi bir sağlık problemi olmasa da şişmeye neden olan sebep önemlidir.

Şişlik nedenleri

Aşırı kilo:

Kilolu kişilerde kan dolaşımı yavaştır ve bu durum da ayak ve bileklerde sıvı birikmesine neden olur.

Uzun süre oturmak veya ayakta kalmak:

Uzun süre hareketsiz kalmak kasların uzun süre hareketsiz kalmasına sebep olacağı için vücut sıvıları kalbe geri pompalanamaz.

Bu sebepten su ve kan tutulur ve ayaklarda şişme meydana gelir.

Hormonal değişiklikler:

Östrojen ve progesteron seviyelerinin durumu dolaşımın azalmasına etki edebilir. Hamilelik ve adet döngüsü sürecinde bu değişiklikler daha çok yaşanır.

Kan pıhtısı:

Kan pıhtısı bacaklardan birinde veya bacaklarda oluşursa kan akışı etkilenerek şişme meydana gelebilir.

Yaralanma ve enfeksiyon:

Ayakları ve bacakları etkileyen bir yaralanma, enfeksiyon durumunda bölgede kan akışı artar ve bu durumda şişlik meydana gelebilir.

Damar yetersizliği:

Kan yeterince iyi şekilde pompalanmazsa damar yetersizliği ortaya çıkabilir.

Siroz:

Karaciğerde ortaya çıkan ciddi yara izi veya izleri zayıf dolaşıma neden olur. Yüksek tansiyon da meydana gelebilir.

İlaç kullanımı:

Kullanılan ilaçlara bağlı olarak da şişmeler meydana gelebilir.

Ayak şişliği durumuna ne iyi gelir?

Bacakları yükseltmek:

Bir yere uzanarak bacaklarınızın kalp seviyenizden yüksekte kalmasına dikkat edin ve bacaklarınızın altına bir yastık yerleştirerek destek oluşturun.

Hareket etmek:

Sıklıkla aktif hareket halinde olun ve bacaklarınızı mümkün oldukça gerin.

Tuzu kesin:

Tuz tüketimi de ayaklarda sıvı birikimine neden olur bu yüzden tuz tüketimini dengeleyin.

Uygun kıyafet seçimi:

Vücudu rahatsız edecek ve vücudunuza uygun olmayan kıyafetleri tercih etmeyin.

Kilo kontrolü:

Sağlığınız için kilo kontrollerinizi düzenli yapın ve kilonuza dikkat edin.

Buz:

Ayak bir darbe sonucu ya da kaza sonucu zarar gördüyse bir havlu içine buz yerleştirin ve hasarlı bölgeye uygulayın.

Doktora ne zaman görünmek gerekir?

1) Kalp, böbrek rahatsızlıklarına sahipseniz

2) Karaciğer hastalığına sahipseniz

3) Ateşiniz var gibiyse

4) İlaç kullanımları etki etmediyse

5) Şişlik her geçen gün giderek artıyorsa

Bu durumları yaşıyorsanız en kısa sürede doktora görünmelisiniz.

Sağlıkla kalın!