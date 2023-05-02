Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final! Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Bu turda Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk olacak. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlayacak. Yarı final turunda Sivasspor ile eşleşen Fenerbahçe, ilk turda deplasmanda mücadele edecek. Turnuvaya 5. Turdan dahil olan Sivasspor, çeyrek finalde Gaziantep ile eşleşmiş, yarı finale adını yazdırmıştı. Fenerbahçe ise çeyrek finalde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 4-1’lik skorla adını yarı finale yazdırdı. ZTK yarı finalin rövanş maçları ise 23,24 veya 25 Mayıs’ta gerçekleşecek. Fikstür daha sonra paylaşılacak. Sivasspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar da belli oldu. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşması 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.