Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte Sivasspor - Kasımpaşa maçının detayları..

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor Süper Lig'de oynadığı 32 maçta elde ettiği 37 puan ile 11. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda takımın başına Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa ise Süper Lig'de oynadığı 31 maçta topladığı 34 puan ile düşme hattının bir sıra üzerinde 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor deplasmanda 2-1 kazandı. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın detayları.. Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Sivasspor - Kasımpaşa maçı 16 Mayıs Salı (bugün) günü saat 17:00'de oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.