Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor ve Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler bu maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın merak edilen detayları..

Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. 2022/2023 sezonunun son maçları bugün ve yarın oynanacak. Sivasspor ile Kayserispor sezonun son maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler iki takım arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor son haftaya düşme hattının iki sıra üzerinde girerken Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ligin orta sıralarında yer aldı. Sivasspor 35 maçta aldığı 40 puan ile 14. sırada yer alırken Kayserispor ise 35 maçta topladığı 46 puan ile 9. sırada yer alıyor. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Kayserispor 4-1 kazandı. Peki, Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman? Sivasspor - Kayserispor maçı 6 Haziran Salı günü saat 17:00'de oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.